Bewohner in der Heidelberger Altstadt haben sich in der Nacht zum Sonntag wegen eines Feuers ins Freie retten müssen. Es entstand dabei ein Schaden in siebenstelliger Höhe.