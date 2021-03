Video: Pkw kracht in Lkw: 25-Jähriger gerät in Gegenverkehr - Tödlicher Verkehrsunfall in Nordhorn

In Nordhorn ist es am Dienstagmittag auf der Nordumgehung zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto und Lastwagen stießen frontal zusammen.

Material: NWM-TV