Video Kapellenmoor soll noch landschaftstypischer werden

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Sie erforschen nicht nur anhand von Erzählungen, Aufzeichnungen und historischen Fotos die Geschichte. Oft legen sie auch Hand an. Die Heimatvereine im Emsland. So auch der Heimatverein Niederlangen, der nun mit dem Idyll "Kapellenmoor" unweit der A31 zwischen Niederlangen und Sustum weitere Aufgaben der Landschaftspflege und den Erhalt von vorm Aussterben bedrohten Nutztierrassen übernimmt. Um was es genau geht, verrät der Vorsitzende Hermann Grüter. Video und Schnitt: Jürgen Eden