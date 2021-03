Wer auf Sylt Ferien machen will, soll künftig einen PRC‐Test oder einen Schnelltest

vorweisen müssen, der durch qualifiziertes Personal durchgeführt wurde. Das kündigte der

Bürgermeister der Inselgemeinde, Nikolas Häckel, bei „19 – die Chefvisite“ an.

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, begrüßte in der Sendung die

Entscheidung der Bundesregierung, jetzt doch jedem Bürger pro Woche zwei kostenlose

Schnelltest durch qualifiziertes Personal in Aussicht zu stellen. „Wir müssen aber auch über

Schnelltests im häuslichen Bereich nachdenken“, so Werner.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten

Entwicklungen der Corona‐Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten

diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Am Mittwoch, den 3. März, ist der Sprecher

des Verbands der Privaten Krankenversicherer, Stefan Reker, als Talk‐Gast dabei.