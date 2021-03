In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 1. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: +++ Notrufe 110 und 112 in der Region nur über Handy erreichbar +++ Friseure wieder geöffnet – Osnabrückerin erfreut und traurig +++ Diese fremdartigen E-Busse ziehen gerade in Osnabrück die Blicke auf sich +++