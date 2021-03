Chaotische Regeln zum Maskentragen und deren schwierige Kontrolle rügt der Chef der

Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, bei „19 – die Chefvisite“. So dürfen

Fußgänger in Düsseldorf nicht stehen bleiben und müssten „quasi permanent gehen“, sagt

Werner – „und Polizisten sollen das kontrollieren“.

In Hamburg gelte eine Maskenpflicht für Jogger an der Außenalster, dort seien statt Eltern mit Kinderwagen jetzt Polizisten in Peterwagen unterwegs. „Auswüchse“, urteilt der Mediziner. Er fordert „klare, verständliche

Regeln“. Sonst würden sich die Menschen nicht mehr daran halten, warnt Werner.

Schnelltests könnten auch die Debatte um die Präsenzpflicht in Schulen vorantreiben, sagt

Joachim Huber, Leiter des Medienressorts vom Berliner „Tagesspiegel “, in der Sendung. Huber war bereits im März 2020 lebensbedrohlich an Covid‐19 erkrankt.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten

Entwicklungen der Corona‐Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten

diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk‐Gast am Dienstag, den 2. März: Nikolas

Häckel, Bürgermeister der Ferieninsel Sylt