Video Berlin: Demonstranten in griechisches Konsulat eingedrungen

In das griechische Konsulat in Berlin sind nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag etwa zehn Menschen eingedrungen. Sie wollten das Gebäude nicht freiwillig verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter des Konsulats in der Mohrenstraße haben demnach einen Strafantrag gestellt und die Polizei um Hilfe gebeten.