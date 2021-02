„Das wir auf alle Beteiligten kein gutes Licht “: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, warnt bei „19 – die Chefvisite“ vor dem sich abzeichnenden Desaster der Bundesregierung bei Corona‐Tests. Hart kritisiert Werner die Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel an eine vermehrte Bereitstellung von Schnelltests. Dass die Kanzlerin ihren Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) „zurückgepfiffen “ habe und das Thema jetzt erst beim Treffen mit den Ministerpräsidenten am 3. März besprechen wolle, erinnert Werner an den „indiskutablen Start zum Tragen einer Schutzmaske vor einem Jahr“.

„Die Ziele der Corona‐Politik sind nach wie vor richtig“: Wolfgang Bosbach, der frühere Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, betont in der Sendung, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden müsse. Eine Absage erteilt der CDU‐Politiker aber einer Zero‐Covid‐Strategie, die auf die Vermeidung jeglicher Corona‐Infektion abzielt: „Ich weiß nicht, wie das ohne absoluten Lockdown funktionieren soll“, sagt Bosbach. Dieser würde jedoch „schwere Nebenwirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft“ mit sich bringen.

TV‐Koch Alexander Herrmann sieht die Gastronomie für Öffnungen „sehr gut aufgestellt – wenn man uns lässt“. „Gastro kann Hygiene, wir wachsen damit auf“, so Herrmann, der selbst neben einem Hotel mehrere Restaurants betreibt. Die Räumlichkeiten hat er bereits technisch aufgerüstet, etwa mit Luftfiltern. „Ich kann mein Geschäft in fünf bis sieben Tagen wieder hochfahren, Corona‐konform“, sagt Herrmann. Ihm fehlt die Weitsicht in der Politik: „Wir müssen uns auf den Oktober vorbereiten“, fordert er. Dann könnten die Infektionszahlen wegen niedrigerer Temperaturen wieder steigen. Die Zeit bis dahin müsse genutzt werden, um Gesundheitssystem und ‐ämter personell aufzustocken.

