Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es auf der B 51 in Ostercappeln-Haaren zu einem Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Die Bundesstraße B 51 war nach dem Zusammenstoß zwischen der Abfahrt Vehrte und der Schledehauser Straße in Ostercappeln gesperrt.

Video: NWM-TV

Schnitt: André Partmann