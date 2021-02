Eine Woche nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in der Eisfabrik Froneri gewinnen Unternehmen und Gesundheitsbehörden allmählich einen Überblick über die Infektionslage. 210 Mitarbeiter sind positiv getestet, das sind 14 mehr als am Montag. Am Mittwoch fanden weitere Testungen im Betrieb in Osnabrück Sutthausen statt.

Bilder: TV7-News