Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Interimstrainer Florian Fulland hat beim VfL Osnabrück seine Arbeit aufgenommen: Am Dienstagnachmittag leitete der 36-Jährige seine erste Einheit auf der Illoshöhe - in Vorbereitung auf die Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag.

____________________________

Video: Tobias Saalschmidt