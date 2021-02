In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 16. Februar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Corona in Osnabrücker Eisfabrik: Zahl der Infizierten weiter gestiegen +++ Bistum Osnabrück erhöht Schulgeld um 20 Prozent +++ Wie fünf Osnabrücker den Lockdown bewältigen