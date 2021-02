„Man muss ein Signal setzen“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, fordert „vorsich ge Öffnungen“ zum Beispiel von Kinos unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. „In einigen Kreisen ist das möglich“, sagt Werner bei „19 – die DUB Chefvisite“. „Wo sind denn die Corona‐Ausbrüche im Kino gewesen? “, fragt der Mediziner.

Schauspieler und TV‐Star Francis Fulton‐Smith plädiert in der Sendung dafür, Corona als Chance für die Gesellschaft zu betrachten, „um einen Quantensprung in die nächste Dimension zu schaffen“. Denn unabhängig von der Pandemie stehe Deutschland angesichts der Digitalisierung vor „massiven Verwerfungen“, beispielweise im Dienstleistungsbereich.

„Wir können den Menschen ein bisschen Glück schenken “: Filmproduzent Quirin Berg betont in der Sendung die Bedeutung der Kultur als Ven l für die Menschen im Lockdown.

Bei „19 – die DUB Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wich gsten Entwicklungen der Corona‐Krise in ihren medizinischen und wirtscha lichen Aspekten disku ert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk‐Gast am Dienstag, den 16. Februar: Sigmar Gabriel, Bundesaußenminister a. D. und langjähriger SPD‐Vorsitzender. Die Sendung startet live wie immer um 10 Uhr