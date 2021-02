Video Papenburger SPD fährt mit Autokino in den Bürgermeister-Wahlkampf

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Wie kann unter Pandemiebedingungen eine Partei- oder Vereinsveranstaltung mit einer demokratischen Abstimmung stattfinden? Eine Antwort auf diese Frage gab die SPD mit ihren Ortsvereinen Papenburg und Aschendorf sowie dem Stadtverband am Sonntag dem 14. Februar 2021 auf dem Papenburger Marktplatz. Auch unter dem Auge des Gesetztes und die Ordnungshüter konnten bis zum Veranstaltungsende keinerlei Verstöße feststellen. Am Ende erteilten sogar alle der 26 stimmberichtigten Mitglieder ein einstimmiges Votum für Vanessa Gattung, die nun offiziell für die Sozialdemokraten ihren Hut für den ersten Platz im Papenburger Rathaus in den Ring wirft. Video und Schnitt. Jürgen Eden