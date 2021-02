Video VfL Osnabrück vor Auswärtsspiel: Trainingseinheit beim FSV Mainz 05

Der VfL Osnabrück tritt am Sonntag bei Darmstadt 98 an. Die Mannschaft von Cheftrainer Grote konnte unter der Woche wegen des Wintereinbruchs weder auf der Illoshöhe noch im Stadion trainieren. Am Samstag legt die Mannschaft eine Trainingseinheit bei Mainz 05 ein. Wie die Woche sonst lief und wie Grote Darmstadt 98 einschätzt, gaben der Cheftrainer und Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer auf der Pressekonferenz am Freitag bekannt.