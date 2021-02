Sechs Niederlagen in Folge musste der VfL Osnabrück zuletzt wegstecken. In den sozialen Medien und auch in der Öffentlichkeit melden sich kritische Stimmen, die den Cheftrainer Marco Grote infrage stellen. Grote selbst reagierte am Rande der Spieltagspressekonferenz am Freitag verhältnismäßig emotional auf die Kritik an seiner Person.