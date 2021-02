Den Liebsten einen Gruß zum Valentinstag zukommen lassen, das ermöglicht ein interaktives Schaufenster, in der Großen Straße 8 in Lingen - und das funktioniert mit dem Handy kinderleicht. Was bei Harmeling - Werbung & Fotografie fast aussieht wie ein Geldautomat, ist eine Fotobox: durch die Scheibe, mit dem eigenen Handy bedienbar, können die Innenstadtbesucher digitale Grüße in Verbindung mit einem Foto per E-Mail in die Welt senden.

Video: Matthias Becker