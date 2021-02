In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 11. Februar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Schon 26 Fälle: Rasante Ausbreitung der Corona-Mutationen in der Region Osnabrück +++ Verrückter Winter: Eisvogel friert in Melle samt Beute an Geländer fest +++ Wenn das Schneechaos in der Region Osnabrück den Weg zur Arbeit unmöglich macht