Sabine Ellermann Moormann leitet die Kita Marianne Schlief e.V. in der Katharinenstraße in Osnabrück. Der Kindergartenverein wird von der Stadt Osnabrück finanziert, organisiert sich aber selbst. Entscheidungen wie zum Beispiel, welches Kind einen Platz in der Notbetreuung bekommt, trifft der Vorstand. Dieser besteht aus vier Eltern und Sabine Ellermann-Moormann. Bei der Anzahl der Kinder in der Notbetreuung richtet sich der Vorstand an die Vorgabe des Landes Niedersachsen. Wie sich Ellermann-Moormann mit der Notbetreuung fühlt und warum Mutter Britta Lendrich für eine teilweise Öffnung der Kitas und Schulen plädiert, beschreiben die Frauen im Video.

Video: Benjamin Beutler