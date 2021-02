In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 10. Februar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Viele neue Corona-Impftermine in der Region Osnabrück verfügbar +++ Diese Einschränkungen gibt es durch den Schnee am Mittwoch in der Region Osnabrück +++ Stadt Osnabrück ermöglicht kostenlose Schnelltests für alle