In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 9. Februar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Von Tristan zugeschüttet: Wohin mit so viel Schnee in Osnabrück? +++ Mehr Corona-Fälle bei Aldi in Melle als bislang bekannt: Auch britische Variante dabei +++ Bürgermeisterin zum Bad Iburger Eiscaféinhaber: Es tut mir leid