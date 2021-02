Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Bei einem Brand am Philosophenweg in Stenum ist am Montagabend ein hölzerner Anbau mit Sauna völlig zerstört worden. Mit insgesamt knapp 60 Einsatzkräften der Feuerwehren Schierbrok-Schönemoor und Bookholzberg sowie der Berufsfeuerwehr Delmenhorst konnte zumindest verhindert werden, dass die Flammen aufs Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand.

