Video Nachwuchssportlerin Nele Heymann

Seit Beginn des Schuljahres lebt und trainiert die 17-jährige Nele Heymann im Sportinternat in Hannover. Obwohl der Trainingsbetrieb durch die Corona-Pandemie eingeschränkt ist, pulverisierte Heymann in zwei Testläufen ihre alten Bestleistungen gleich um mehrere Sekunden. In 2:13,19 Minuten absolvierte sie die 800 Meter und in 4:36,49 Minuten die 1500 Meter. Bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Heilbronn wurde sie Siebte über 1500 m.