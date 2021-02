Der Lingener Josef Rehme ist im Frühjahr 2020 an Corona erkrankt - so schwer, dass er ins Koma versetzt und per Luftröhrenschnitt künstlich beatmet werden musste, für drei Wochen. In Bad Rothenfelde absolviert der 54-Jährige fast ein Jahr später die Reha. Sein Ziel: die Rückkehr in sein altes Leben. Was er in der Reha trainiert und welche Symptome eine Corona-Erkrankung außerdem mit sich bringen kann, beschreiben unter anderem Josef Rehme und der ärztliche Direktor der Klinik Teutoburger Wald, Dr. Christoph Preu, im Video.

Redaktion/Schnitt: Benjamin Beutler

Kamera: Benjamin Beutler, Christopher Bredow