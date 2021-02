Nach dem Wintereinbruch am Sonntag war Osnabrück auch am Montag noch winterlich weiß: Bei anhaltendem Schneefall war in der Innenstadt recht wenig los, auf den Hauptstraßen wurde auf sicheres Fahren geachtet. Die Fußgängerzone wurde so weit wie möglich vom Schnee befreit.

Video: Christopher Bredow

Musik: Youtube Audio Library, Sundays - R.LUM.R