Video Wintereinbruch im Norden: Streudienste rund um Delmenhorst weiter im Dauereinsatz

Auch einen Tag, nachdem Schneesturm „Tristan“ den Norden Deutschlands in eine Winterlandschaft verwandelt hat, sind die Streudienste in Delmenhorst und der Region weiter im Dauereinsatz. Die Autobahnen müssen durchgehend gestreut werden, um Glatteis zu verhindern. Der Zugverkehr stand in der Region auch am Montagmittag weitgehend still. Pendler warteten am Morgen vergeblich auf ihre Züge. Unterdessen hatten zahlreiche Bremer ihren Spaß im Schnee. Der Osterdeich wurde schon am Sonntag zur riesigen Snowboard- und Rodelpiste. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews