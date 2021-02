Video: Abwechslung pur in in der Pandemie: Snowboarder und Rodler am Osnabrücker Schinkelberg

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat! Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung. Probemonat für 0 € Anschließend 50% Rabatt für 3 Monate (4,98€/mtl.) | Monatlich kündbar Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung? Zum Angebot Der Schinkelberg in Osnabrück lockte am Sonntag einige Schneefans an. Unter anderem auch einen Snowboarder, der die Gelegenheit nutzte, sein Board mal wieder unter die Füße zu schnallen.

___________________________

Material: TV7-News

Schnitt: Benjamin Beutler