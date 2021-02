Video Medizinische Versorgung in Esterwegen erweitert

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Was verbirgt sich hinter den Kulissen des neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Esterwegen? Welche Angebote sind vorgesehen und wie erfolgte der Start? Diese und viele weitere Fragen werden in diesem Filmbeitrag beantwortet. Video und Schnitt: Jürgen Eden