Die Wetter-Experten erwarten am Wochenende einen heftigen Wintereinbruch im Norden Deutschlands. In Osnabrück rechnet die Leitstelle mit dem höchsten Schnee-Aufkommen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Einsatzkräfte, Winterdienste und die Leitstelle wappnen sich für eine "besondere" Lage. Der Rettungsdienst gibt im Video eine Empfehlung für Autofahrer, die trotz Wetterwarnung unterwegs sein müssen.

Bilder: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler