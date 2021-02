Sicher wieder in der Startelf zu erwarten ist Bashkim Ajdini nach seinem durchaus soliden Comeback nach längerer Verletzungspause in Hannover. "Die Kräfte haben dort länger gehalten als gedacht, dennoch glaube ich, dass ich mein Spiel in meinem möglichen Umfang noch nicht so anbieten konnte, etwa, was Vorstöße nach vorn betrifft - was aber ein Stückweit normal ist und in den nächsten Wochen wieder kommen wird", so der Rechtsverteidiger. Den VfL sieht er ganz grundsätzlich auch auf dem richtigen Weg. "Wir haben die letzten Spiele wieder mehr investiert und mit Kampf und Einsatz gezeigt, dass wir den VfL leben. Bleiben wir in diesem Sinne dran, kommen auch bald das Quäntchen Glück und passende Ergebnisse wieder."

Mitschnitt Pressekonferenz: VfL Osnabrück

Video: Tobias Saalschmidt