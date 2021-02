In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 4. Februar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Nach Großbrand in Osnabrück: Brandverursacher erhält milde Strafe +++ Unfall auf der A33 bei Hilter: Lastwagenanhänger mit Schlachtabfällen kippt um +++ Zwei Fälle: Britische Corona-Mutation erreicht das Osnabrücker Land