(HINWEIS: Dies ist eine Aufzeichnung des Livetalks, bitte senden Sie keine Fragen mehr ein.)

Die Verunsicherung rund um das Coronavirus ist in der Bevölkerung noch immer groß. Im NOZ-Livetalk beantworten vier Osnabrücker Ärzte Ihre Leserfragen rund um die Covid-Erkrankung.

Diese vier Mediziner waren beim NOZ-Livetalk am Mittwoch zur Corona-Pandemie mit dabei:

Dr. Petra Hoffknecht (Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Thoraxonkologie und der Palliativstation am Franziskus-Hospital Harderberg)

Priv.-Doz. Dr. Martin Beiderlinden (Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Marienhospital Osnabrück)

Dr. Christoph Hünermann (Chefarzt der Klinik für Pneumologie am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln)

Dr. Hagen Vorwerk (Chefarzt der Medizinischen Klinik V – Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin am Klinikum Osnabrück)

