Video 87-Jähriger bei Garagenbrand in Delmenhorst verletzt

30.000 Euro Schaden sind am Mittwoch bei einem Garagenbrand an der Samlandstraße in Delmenhorst entstanden. Ein Mann wurde dabei verletzt. Das Feuer ging von einem Heizstrahler aus.