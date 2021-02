Minus drei Grad zeigt das Thermometer in Lohne gegen 10 Uhr an diesem wunderschönen Wintertag. Die ersten Spaziergänger, warm eingehüllt, umrunden den elf Hektar Freizeitsee westlich der A31. Doch dann gibt es ein echtes Kontrastprogramm. Vier Damen und Gesundheitscoach Arne Fischer vom Team Frost-Emsland Eisbaden ziehen ihre Badesachen an und begeben sich nacheinander ins drei Grad plus kalte Wasser.

___________________________

Video: Matthias Becker