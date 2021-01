David Blacha gehörte in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal beim VfL Osnabrück. Gemeinsam mit Ulrich Taffertshofer bildete er das "Herz" der Lilaweißen in der Aufstiegssaison und in der vergangenen Zweitliga-Saison. Unter dem neuen Trainer Marco Grote findet sich Blacha öfter auf der Bank wieder. Bisher stehen 13 Einsätze für den 30-Jährigen zu Buche, bei denen er in sieben Spielen von Anfang an spielte und fünf Mal eingewechselt wurde.

Im Interview spricht er unter anderem über seine Situation, die Niederlagen-Serie in der jungen Vergangenheit und einen möglich Verbleib über den Sommer hinaus.

___________________________________________________

Interview/Schnitt: Benjamin Beutler

Kamera: Tobias Saalschmidt