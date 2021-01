Am Freitagmittag ist in einer Einrichtung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück in Hasbergen eine kleine Batterie implodiert. Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt evakuierten die Menschen mit Handicap. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in das Gebäude und belüfteten die Räume. Eine Person wurde ins Krankenhaus transportiert.

