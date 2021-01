Der Aufsichtsrat des Impfstoffentwicklers CureVac, Dr. Friedrich von Bohlen, verteidigt den Kurs der Europäischen Union bei der Anschaffung von Impfstoffen: „Die EU hat meines Erachtens alles getan, um genügend Impfstoff zu beschaffen“, sagt von Bohlen beim Impf‐Spezial von „19 – die DUB Chefvisite“. „Ich erkenne auch kein Versäumnis Deutschlands, da geschlafen zu haben “, betont er. Von Bohlen fordert „Fairness“ bei der Verteilung des Impfstoffs. „Die perfekte Lösung gibt es nicht. Man muss Augenmaß bewahren und an andere Menschen denken “, so von Bohlen mit Blick auch auf afrikanische Länder. Im Impf‐Spezial beantworten weitere Experten Fragen zur Corona-Impfung, die für viele wichtig sind. Unter anderem geht es in dieser Ausgabe auch um die Zero-Covid-Strategie, FFP2-Masken, und die Corona-Mutationen.

Bei „19 – die DUB Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk‐Gast am Montag, den 1. Februar: Fabian Kienbaum, Chef des Bratungsunternehmens Kienbaum International.