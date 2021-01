Am Donnerstagabend ist in einer Holzgarage in Emsbüren ein Feuer ausgebrochen. Der Schuppen in der Straße Richters Esch brannte komplett ab. In dem Schuppen, der sich in einer dichten Bebauung in unmittelbarer Nähe zu drei Wohnhäusern befand, befanden sich Brennholz und Gartengeräte. Das Feuer breitete sich schnell aus, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser aber verhindern. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Material: NWM-TV

Schnitt: Tobias Saalschmidt