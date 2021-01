Eine 57-jährige Frau aus Menslage ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Berger Ortsteil Dalvers schwer verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr an der Abzweigung von der Menslager Staße in den Goosedamm. Nach Angaben der Polizei Bersenbrück wollte ein Lieferwagen aus dem Goosedamm nach links in Richtung Berge auf die Menslager Straße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen aus Richtung Berge kommenden Kleinwagen. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt.

_____

Material: NWM-TV

Schnitt: Christopher Bredow