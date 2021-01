In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 26. Januar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Präsenzpflicht aufgehoben – Wie voll ist es in Osnabrücker Grundschulen? +++ (Noch) keine Info vom Osnabrücker Gesundheitsamt: Wann muss man in Quarantäne? +++ Kontrolle kurios im "Saustall"-Express Osnabrück–Bremen