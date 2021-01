Tischlerei in Loxstedt stand in der Nacht von Montag auf Dienstag in Flammen. Die immense Hitze durch brennendes Holz und Lacke bereitete den angerückten Feuerwehren ein spektakuläres Bild. Die Einsatzkräfte mussten den Innenangriff nach Durchzündungen in einem angeschlossenen Gebäudeteil abbrechen.

Am Tag nach dem Brand untersuchten die Kräfte noch einmal den Brandort.

____________________

Material: NWM-TV