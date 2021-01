In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 25. Januar 2021 hat unsere Leser diese Nachrichten am stärksten interessiert:

Corona-Ausbruch im Osnabrücker Südkreis: 28 Personen positiv getestet +++ Mehr als nur ein Hoffnungsschimmer? Infektionsgeschehen nimmt weiter ab +++ Warum fliegt seit einigen Tagen ein Polizeihubschrauber über Osnabrück?