Video Sturm "Goran" entwurzelt Bäume in Delmenhorst und umzu

Sturm „Goran“ hat am Donnerstagmorgen kurz aber heftig über Delmenhorst und der Region gewütet. In Delmenhorst wurde ein großer Baum an der Wilhelm-Kaulbach-Straße von den Böen entwurzelt. Der Zugang zum Haus einer Seniorin wurde dadurch blockiert und musste von der Feuerwehr wieder frei geschnitten werden. Auch in der Region kam es zu Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. In Oldenburg hatte eine Autofahrerin Glück im Unglück, als sie mit einem umgestürzten Baum zusammenprallte. Sie kam mit leichten Verletzungen an der Hand davon. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews