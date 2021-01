Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Auf der B68 in Alfhausen ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Bei einem Wendemanöver eines Opel-Fahrers fuhr ein Audi in die Beifahrerseite des Wagens. Bei dem schweren Unfall erlitt die Beifahrerin des Opel, eine 54 Jahre alte Frau, tödliche Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des Wagens habe mutmaßlich leichte Verletzungen erlitten. Eine 22-Jährige, die auf der Rückbank saß, sei ebenfalls leicht verletzt worden. Der Audi-Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

_____

Material: NWM-TV

Schnitt: Christopher Bredow