Viele Arbeitnehmer arbeiten wegen der Corona-Pandemie bereits im Homeoffice, doch einige müssen nach wie vor ins Büro - aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eine Homeoffice-Pflicht soll laut einer Forderung von verschiedenen Seiten in der Politik dafür sorgen, die Infektionszahlen weiter zu senken. Was halten Osnabrücker davon? Und können sie überhaupt zuhause arbeiten? Wir haben uns am Dienstagmorgen am Neumarkt umgehört.

Redaktion: Sven Stahmann

Kamera/Schnitt: Christopher Bredow