Video: 13. NOZ-Herbstempfang: Gespräche über Landes- und Parteigrenzen hinweg

Wer nach der turbulenten Regierungsbildung Anfang des Jahres auf politisch ruhigere Zeiten gehofft hatte, sollte sich getäuscht haben. Auch die folgenden Monate blieben national wie international rundum unruhig. Genug Gesprächsstoff also für den traditionellen Herbstempfang der NOZ in Berlin am Donnerstagabend.