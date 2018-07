Video: Wie ein Vogel am Bodensee das Fliegen lernt

Der fast ausgerottete Waldrapp soll in Europa wieder heimisch werden. Ein Artenschutzprojekt mit Tücken - denn in Zoos geschlüpften Küken fehlt der innere Kompass. In einem Camp bei Überlingen bekommen die Zugvögel Flugtraining.