Video - 5. Meller Baumstammziehen: Kräftemessen auf einem Stoppelfeld in Melle

Das Stoppelfeld in Melle-Westerhausen war staubtrocken. Die 75 Starter zogen Baustämme mit verschiedensten Gewichten über einen festgelegten Parcour. Gegen die Zeit. Am Ende ging es um die Ehre.

Was anfangs als vereinsinterne Veranstaltung des Heimat- und Verschönerungsvereins Westerhausen-Föckinghausen begann, erfreut sich bei der fünften Auflage großer Beliebtheit bei Teilnehmern und Zuschauern.

Video: Tobias Saalschmidt / noz-Video