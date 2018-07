Video: Fünf Fragen zum Saisonstart: SF-Lotte-Trainer Maucksch über System, Auftakt und Saisonziel

Matthias Maucksch geht als neuer Cheftrainer mit den Sportfreunden Lotte in die Saison 2018/19. Zum Auftakt kommt am Montagabend der SV Meppen in das Frimo Stadion am Lotter Kreuz. Vor dem Saisonstart spricht Maucksch über das Montagsspiel, die Stärken seiner Mannschaft und die kurzfristigen und langfristigen Ziele.

Video: Benjamin Beutler, noz-Video