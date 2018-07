Video: Neues Feuerwehrtechnisches Zentrum für Nordhorn

Nordhorn: Was wären wir nur ohne unsere Freiwilligen Feuerwehren? Angesichts der aktuellen Feld- und Waldbrandgefahr drängt sich diese Frage geradezu auf. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Feuerwehr nicht zu einem solchen Einsatz ausrücken muss. Eine echte Belastung nicht nur für die Kameraden, sondern auch für die Einsatztechnik. Und damit die in der Grafschaft Bentheim immer perfekt in Schuss ist, gibt es das FTZ.